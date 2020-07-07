Об уходе гендиректора красно-белых Томаса Цорна было объявлено сегодня, 7 июля. Решение было принято на совете директоров столичного клуба.
- Мне ничего не известно об этом. Я сейчас еду в аэропорт, скоро вылет в Ростов. Не видел никаких новостей, - цитирует Газизова СЭ.
Предполагается, что "Спартак" уже в ближайшее время объявит, кто станет новым гендиректором клуба. В числе претендентов также называется Вадим Васильев, бывший босс "Монако".
Газизов отреагировал на слухи о своем назначении в "Спартак"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал слухи о своем назначении в "Спартак".
Фото: ФК "Уфа"
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