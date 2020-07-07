Бузова отреагировала на выкрики фанатов "Рубина" при выходе Тарасова на поле

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в матче 26-го тура с "Оренбургом" дебютировал за казанский клуб.

Фото: инстаграм Бузовой

Когда хавбек вышел на поле, зрители с трибун скандировали фамилию бывшей жены футболиста. Девушка не оставила этот факт без внимания и выложила в свой инстаграм пост, посвященный этому.



Дмитрий Тарасов подписал контракт с "Рубином" 18 февраля, однако из-за травмы игрок появился на поле лишь в концовке чемпионата. Соглашение рассчитано до конца сезона.