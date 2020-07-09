Игорь Коновалов - о "Краснодаре": понимали, что соперник пойдёт вперёд и будет атаковать большими силами

Полузащитник "Рубина" Игорь Коновалов поделился эмоциями после победы над "Краснодаром" в рамках 27-го тура РПЛ.

Фото: ФК "Рубин"