- Понимали, что соперник пойдёт вперёд и будет атаковать большими силами. Но у нас был свой план на игру, которого мы и придерживались на протяжении всего матча. При этом ещё в первом тайме несколько раз у нас получалось выбегать в контратаки, были неплохие возможности забить. Хорошо, что после перерыва сумели использовать один из таких шансов, а потом довести дело до победы, - цитирует Коновалова Чемпионат.
Исход встречи решил единственный гол, забитый полузащитником хозяев Денисом Макаровым в начале второго тайма. Мяч отскочил в ворота "Краснодара" от ноги бывшего защитника "Рубина" Егора Сорокина. В предыдущем туре Макаров своим голом также принес победу "Рубину" в матче с "Оренбургом" (1:0).
"Рубин" в таблице догнал "Спартак" и делит с ним 8-9 места, отставая на 3 балла от потенциально еврокубкового шестого места, на котором идет "Уфа". "Краснодар" остался на четвертом месте и, имея игру в запасе, отстает от "Локомотива" на 4 очка, а от ЦСКА - на 1 балл.
Игорь Коновалов - о "Краснодаре": понимали, что соперник пойдёт вперёд и будет атаковать большими силами
Полузащитник "Рубина" Игорь Коновалов поделился эмоциями после победы над "Краснодаром" в рамках 27-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"
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