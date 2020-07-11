"Чемпионство Каррреры — это как яркая комета, которая пролетела и быстро сгорела. А Семак выиграл золото в прошлом сезоне, а в этом у него команда стала еще сильнее. Вот вам показатель! У Карреры так не получилось. Клуб не закладывался на будущее. Не просчитал, что будет дальше. Почему "Спартак" рухнул после чемпионского сезона? Надо задавать вопросы клубу, где было много всяких течений... И игроки оказались не профессиональны, стали витать в облаках. А Семак удержал планку, команда даже здорово прибавила", - цитирует Орлова "Спорт-экспресс".
Каррера начал свою работу в "Спартаке" после Евро-2016. Итальянец изначально был тренером защитников, но после отставки Дмитрия Аленичева был назначен главным тренером команды. В первый сезон под его руководством "Спартак" стал чемпионом - впервые за 16 лет. В октябре 2018 года он был уволен.
Сейчас Каррера возглавляет греческий АЕК. Команда идет на втором месте в турнирной таблице, отставая от "Олимпиакоса", который уже стал чемпионом, на 20 очков.
"Зенит" под руководством Сергея Семака второй раз подряд стал чемпионом. В нынешнем сезоне сине-бело-голубые оформили победу в РПЛ за 4 тура до конца чемпионата.
Орлов сравнил "Спартак" Карреры и "Зенит" Семака
Комментатор Геннадий Орлов сравнил "Спартак" под руководством Массимо Карреры и "Зенит" Сергея Семака.
Фото: РИА "Новости"
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