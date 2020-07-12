Напомним, встреча завершилась со счетом 1:0. На 24-й минуте защитник "Спартака" Павел Маслов забил в свои ворота.
"Нам эти очки на вес золота, всегда приятно обыграть такую команду, как "Спартак". Мы понимаем, что упустили очки там, где должны были их набирать. Зачастую происходит, что где-то должны их брать, но теряем, а где-то выходим и забираем очки у команды, которая тоже приехала за ними", - цитирует Рубашко ТАСС.
"Сочи" занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка. "Спартак", у которого столько же очков, идет на 10-м месте.
"Сочи" в текущем сезоне осталось провести две игры - с "Тамбовом" (16 июля) и "Крыльями Советов" (22 июля).
Гендиректор "Сочи": всегда приятно обыгрывать "Спартак"
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал победу над "Спартаком" в 28-м туре чемпионата России.
Фото: ТАСС
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