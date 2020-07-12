Не приближайтесь! "Динамо" оставило "Крылья" в зоне вылета и вернулось в борьбу за Лигу Европы

"Бело-голубые" одержали первую победу после рестарта сезона. "Самарцы" потерпели первое поражение под руководством Талалаева. Все решили 2 пенальти, один из которых Карасеву помог назначить Лапочкин.