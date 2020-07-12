Не приближайтесь! "Динамо" оставило "Крылья" в зоне вылета и вернулось в борьбу за Лигу Европы

Перед заключительной выездной встречей этого сезона Талалаев столкнулся с большими кадровыми проблемами в обороне. Зеффан и Бурлак продолжают восстанавливаться после повреждений, а Чернов и Полуяхтов были дисквалифицированы. Фактически в основу попали все те защитники, которые имели возможность сделать это. Отягчала ситуацию потеря перебравшего желтых карточек Тимофеева.
Впрочем, сам Талалаев до игры заявлял о том, что есть проблема важнее. По его словам, тренерский штаб "Крыльев" после победы над "Арсеналом" столкнулся с тем, что уверенность футболистов переросла в самоуверенность. Пожалуй, этим вполне можно объяснить то, как гости провели первые полчаса сегодняшнего матча.
"Динамо" не имело моментов и, по сути, не сделало ничего выдающегося, чтобы вести в счете 2:0. "Крылья Советов" сами отдали преимущество своему сопернику. Началось все с широкого жеста господ Лысцова и Фролова. Центральный защитник с пугающей легкостью позволил Филиппу принять заброс от Ордеца у себя за спиной, а вратарь неудачно вышел из ворот и сбил прокинувшего мяч нападающего. Единственный вопрос по этому эпизоду - почему Карасев назначил пенальти не сразу, а только после подсказки ВАР? Видеоассистентом, кстати, был оказавшийся в центре скандальных новостей Лапочкин, и он не дал повод придраться к его работе.
Продолжилось фестивальное выступление самарского клуба целым рядом широких жестов. Потери Антона, Карпова и Гацкана в центре поля, бездумный подкат Чичерина и вишенка на торте - ничем не оправданный фол Карпова на Рыкове в собственной штрафной и второй пенальти в ворота Фролова. Филипп и Комличенко уверенно реализовали предоставленные им шансы, оформив тем самым комфортный перевес в счете.
В атаке "Крылья" никак не компенсировали грубые ошибки своих защитников. Неудивительно, что Талалаев еще в первом тайме решился на замену. Появившийся вместо Кабутова Радоньич добавил в игру эмоций и задора. Он зачастую был в центре событий, отчаянно шел в прессинг, пытался найти момент для острого удара и для голевой передачи, а также крепким словом пытался взбодрить партнеров. Доставалось даже 36-летнему Гацкану. Правда, ни одна из предпринятых мер в конечном итоге не приблизила "Крылья" к забитому голу.
Важно отметить, что Талалаев через 10 минут после начала второго тайма снял с игры Глушенкова и Зиньковского, с которыми нынче связаны главные надежды его команды в атаке. Не исключено, что главный тренер думал уже о следующей игре и именно по этой причине не стал
излишне нагружать своих лидеров. Но стоило ли принимать такое решение, если в запасе была одна молодежь? Видимо, Талалаев посчитал, что отдых перед ключевыми домашними матчами с "Краснодаром" и "Сочи" важнее потенциально возможного камбэка в игре с "Динамо".
У "бело-голубых" сегодня тоже была ранняя замена, но она оказалась вынужденной. Один из лучших игроков "бело-голубых" травмировал голеностоп в одном из единоборств и не смог продолжить встречу. Вместо него вышел Панченко, для которого сегодняшний матч сотым в составе "Динамо". Надо сказать, Кирилл был старателен в своем желании отметить юбилей забитым голом. Но собственная неточность и сейвы Фролова не дали ему отличиться.
Вообще команды, пожалуй, наиграли на нечто большее, чем два гола с пенальти. По крайней мере, во втором тайме хорошие моменты в достаточно большом количестве были и у тех, и у других. Но "Динамо" вновь столкнулось с одной из старых своих проблем - реализацией. Да, хорошо, что в этом туре команда Новикова избежала пропущенных на последних минутах мячей и вообще отыграла "на ноль". Но если бы не ужасная игра защитников "Крыльев" и не два пенальти, упущенные голевые моменты лишили бы хозяев победы.
Фото: Официальный сайт ФК "Динамо", Официальный сайт ФК "Крылья Советов"
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"Бело-голубые" одержали первую победу после рестарта сезона. "Самарцы" потерпели первое поражение под руководством Талалаева. Все решили 2 пенальти, один из которых Карасеву помог назначить Лапочкин.
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