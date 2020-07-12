Напомним, что Кокорин выступает за "Сочи" на правах аренды. Контракт нападающего с "Зенитом" истекает этим летом. Кокорин в текущем сезоне провел 10 матчей, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.
- Кокорина считаю одним из лучших игроков чемпионата. И с учетом "локомотивского" прошлого вариант интересен. Но масса сложностей, даже не только про ту историю с заключением, - приводит слова Кикнадзе со встречи с болельщиками fclmnews.
Отметим, что Кокорин провёл в "Локомотиве" восемь лет в качестве игрока молодёжного состава (2000 - 2008).
"Вариант интересен". Кикнадзе прокомментировал возможное приглашение в "Локомотив" Кокорина
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе признался, что считает форварда "Сочи" Александра Кокорина одним из лучших игроков чемпионата России.
Фото: ФК "Сочи"
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