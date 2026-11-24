"Без разницы. Хоть Boxing Day устраивайте". Защитник "Краснодара" высказался о расширении РПЛ

Защитник "Краснодара" Валентин Пальцев заявил, что готов к увеличению числа матчей в чемпионате России и не возражает против проведения дополнительных туров в декабре.

Фото: ФК "Краснодар"





"Да хоть сколько. Хоть Boxing Day устраивайте", — ответил Пальцев на вопрос о готовности провести еще два тура в декабре.

При этом защитник подчеркнул, что не имеет принципиальной позиции относительно увеличения количества участников чемпионата.



"Мне без разницы", — добавил футболист.



Напомним, ранее появилась информация о предложении расширить РПЛ с 16 до 20 команд. В случае реализации инициативы количество матчей для каждого клуба в чемпионате увеличится с 30 до 38 за сезон.



Boxing Day — традиционный игровой день в английском футболе, приходящийся на 26 декабря. В этот период клубы Английской Премьер-лиги проводят матчи даже во время рождественских праздников.



Источник: Футболист прокомментировал возможное расширение Российской Премьер-Лиги, которое может привести к увеличению нагрузки на игроков и изменениям в календаре соревнований.При этом защитник подчеркнул, что не имеет принципиальной позиции относительно увеличения количества участников чемпионата."Мне без разницы", — добавил футболист.Напомним, ранее появилась информация о предложении расширить РПЛ с 16 до 20 команд. В случае реализации инициативы количество матчей для каждого клуба в чемпионате увеличится с 30 до 38 за сезон.Boxing Day — традиционный игровой день в английском футболе, приходящийся на 26 декабря. В этот период клубы Английской Премьер-лиги проводят матчи даже во время рождественских праздников.Источник: "РБ Спорт"