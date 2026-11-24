"Да хоть сколько. Хоть Boxing Day устраивайте", — ответил Пальцев на вопрос о готовности провести еще два тура в декабре.
При этом защитник подчеркнул, что не имеет принципиальной позиции относительно увеличения количества участников чемпионата.
"Мне без разницы", — добавил футболист.
Напомним, ранее появилась информация о предложении расширить РПЛ с 16 до 20 команд. В случае реализации инициативы количество матчей для каждого клуба в чемпионате увеличится с 30 до 38 за сезон.
Boxing Day — традиционный игровой день в английском футболе, приходящийся на 26 декабря. В этот период клубы Английской Премьер-лиги проводят матчи даже во время рождественских праздников.
Источник: "РБ Спорт"