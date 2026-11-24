"Оцениваю шансы "Динамо" на чемпионство очень высоко, но все будет зависеть от формы лидеров — Тюкавина, Бителло. Плюс Гладышев сейчас становится важной фигурой"
"Если все будут здоровы, то они поборются за золото. Но все еще будет зависеть от игры конкурентов. Шварц на данный момент делает все правильно", — сказал Силкин.
После 15 туров чемпионата России московская команда набрала 32 очка и завершила первый круг на первом месте в турнирной таблице. Ближайший преследователь бело-голубых, петербургский "Зенит", отстает на один балл.
Rusfootball.info