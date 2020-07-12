"Нет предела человеческой мерзости! Мерзости и подлости". Карпин жестко раскритиковал РПЛ

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин раскритиковал чемпионат России.
Фото: Sportbox
В 28-м туре РПЛ "Ростов" и "Оренбург" сегодня сыграли вничью. Встреча завершилась со счетом 0:0.

"Вы все сами видели. Мы весь матч атаковали и хотели победить. Чтобы вскрыть такую защиту, нужна свежесть. У нашей команды этого нет.

"Оренбург" и "Ростов" больше всех пострадали из-за коронавируса? Процитирую Анатолия Федоровича Бышовца: нет предела человеческой мерзости! Мерзости и подлости. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться… Кто скрыл больных, а кто не скрыл… Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли… Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всем мире", - заявил Карпин на Youtube-канале РПЛ.

Напомним, РПЛ возобновилась 19 июня. За несколько дней до рестарта стало известно, что часть игроков донской команды заразилась коронавирусной инфекцией. Против "Сочи" играли клубные воспитанники и проиграли со счетом 1:10.

Также коронавирус был выявлен у футболистов "Оренбурга", который из-за этого не смог сыграть с "Краснодаром" и "Динамо" и получил в этих встречах технические поражения.

"Ростов" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка. "Оренбург" с 24 баллами идет на последней строчке.


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Теги: Карпин Ростов Оренбург
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