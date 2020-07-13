Ранее сообщалось, что 36-летний сербский футболист по окончании сезона покинет петербургский клуб.
"Остается ли Иванович? Он должен доиграть чемпионат и Кубок России. Переговоры с ним? Пока мы ни с кем не ведем переговоры", - цитирует Медведева Sport24.
Иванович в нынешнем сезоне провел 25 матчей и забил 4 гола.
Иванович перешел в "Зенит" 1 февраля 2017 года на правах свободного агента.
"Зенит" досрочно стал чемпионом РПЛ. В активе сине-бело-голубых после 28 туров 66 очков.
Медведев ответил на вопрос о будущем Ивановича в "Зените"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев ответил на вопрос о новом контракта защитника Бранислава Ивановича.
Фото: ФК "Зенит"
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