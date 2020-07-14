Напомним, что ранее пост генерального директора "Спартака" занимал футбольный агент Томас Цорн.
- "Спартак" не рассматривает и не будет рассматривать действующих агентов на роль спортивного директора. Мы знаем, к чему приводит подобный опыт, и будем избегать возможного конфликтного интереса.
Моим первым решением стало создание тренерского совета по вопросам детско-юношеского и молодежного футбола. Он будет заниматься отбором игроков для второй команды и далее для основы. В него войдут Сергей Родионов, Дмитрий Гунько, Роман Пилипчук, Алексей Лунин и Антон Чистяков, - приводит слова Газизова пресс-служба клуба.
Газизов рассказал о своём первом решении в "Спартаке"
Генеральный директор московского клуба Шамиль Газизов рассказал, с чего начал свою работу в руководстве красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
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