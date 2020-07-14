"Мы завершили внутреннее расследование. Он прошёл проверку на полиграфе, по её итогам никаких вопросов к нему нет. Хочу поблагодарить Сергея за понимание и содействие", — цитирует Хачатурянца "Чемпионат".
В воскресенье появилась информация о том, что Лапочкина подозревают в игре на ставках, однако в РФС эту информацию не подтвердили. Питерский судья прошел проверку на детекторе лжи из-за подозрения в предвзятом судействе игры "Спартак" - "Локомотив" (1:1). По словам Хачатурянца, о симпатиях Лапочкина в этом матче к одной из команд ему сообщили несколько источников.
Глава судейского комитета рассказал о результатах проверки Лапочкина на полиграфе
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц сообщил о результатах внутреннего расследования в отношении судьи Сергея Лапочкина.
Фото: Александр Вильф / АГН"Москва"
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