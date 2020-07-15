Аджоев: "Арсенал" заслужил победу над "Уралом", сыграли грамотно

Руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал победу своей команды над "Уралом" в матче 29-го тура РПЛ.



Фото: РИА "Новости"