"Арсенал" победил в гостях со счётом 3:1. После этой победы туляки вышли на шестое место, которое может позволить команде сыграть в еврокубках. Но Аджоев подчеркнул, что пока предпочитает не задумываться о еврокубковых перспективах.
"Набрать три очка в Екатеринбурге дорогого стоит. "Урал" не самый простой соперник для нас. Но сегодня "Арсенал" заслужил победу, сыграли грамотно, забили хорошие голы.
Шестое место в таблице? Понятно, что чем выше, тем лучше. Все стремятся к этому. Но тур только начался, потом будут ещё матчи 30-го тура, поэтому давайте не будем забегать вперёд", - цитирует Аджоева "Чемпионат".
По ходу сезона "Арсенал" уже сменил главного тренера. После серии поражений туляки отправили в отставку Игоря Черевченко.
Аджоев: "Арсенал" заслужил победу над "Уралом", сыграли грамотно
Руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал победу своей команды над "Уралом" в матче 29-го тура РПЛ.
Фото: РИА "Новости"
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