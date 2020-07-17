- Надеюсь, игра будет очень хорошая. Самое главное, чтобы не вмешались какие-то обстоятельства, ошибки судейские. Но я не верю, что кто-то кому-то будет подсуживать. Пусть будет честная игра и победит тот, кто по-спортивному сильнее, - цитирует Тихонова Матч ТВ.
Матч между "Зенитом" и "Спартаком" состоится 19 июля в Петербурге. Начало запланировано на 18:30 мск.
"Зенит" досрочно стал чемпионом в РПЛ. В активе команды Сергея Семака после 29 туров 69 очков. "Спартак" с 36 баллами идет на 8-м месте в турнирной таблице.
Тихонов - о полуфинале КР: главное, чтобы не вмешались какие-то обстоятельства, ошибки судейские
Экс-игрок "Спартака" Андрей Тихонов, ныне работающий футбольным экспертом на телевидении, поделился мыслями о грядущем противостоянии красно-белых и "Зенита" в полуфинале Кубка России.
Фото: РИА Новости
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