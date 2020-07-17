- В "Сан-Лоренсо" я пережил очень хорошие моменты, плохих было не так уж и много. Я ухожу из клуба с очень хорошими чувствами. Надеюсь в будущем двери клуба будут открыты для моего возвращения. Мне очень понравилось, как я провел время здесь.
Я перешел в "Сан-Лоренсо" в 2015 году. Очень благодарен всем людям в клубе. Они очень хорошо относились ко мне. Очевидно, что я мечтаю стать "девяткой" в сборной Аргентины. Стремлюсь к этому. Я также очень рад быть частью молодежных сборных.
Я отправляюсь в далекую страну, откуда мне будет сложно попасть в сборную Аргентины, но я верю в себя. Мой трансфер в ЦСКА уже закрыт, я счастлив. Теперь мне нужно будет привыкнуть к России.
Моим кумиром является Левандовски. Мне также очень нравятся Кейн, Суарес и Кавани", - сказал Гайч в эфире FOX Sports.
Гайч: трансфер в ЦСКА закрыт, я счастлив
Нападающий "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайч прокомментировал свой переход в ЦСКА.
Фото: инстаграм Гайча
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