"Варианты состава будут рассматриваться различные. Для этого есть главный тренер, который смотрит на состояние игроков, — он решает, кто будет выходить на игру. В данной ситуации, думаю, если матч состоится, состав будет смешанный", - цитирует Рубашко ТАСС.
Ранее у 9 представителей "Сочи" выявили коронавирусную инфекцию, в результате чего был отменен матч 29-го тура РПЛ "Тамбов" - "Сочи".
Матч между "Крыльями Советов" и "Сочи" должен состояться 22 июля.
"Сочи" занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка.
Рубашко: если матч с "Крыльями" состоится, то состав будет смешанный
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко высказался о предстоящем матче 30-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов".
Фото: © РИА Новости
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