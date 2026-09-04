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Радимов: такого Галактионова сложно было представить раньше

Бывший футболист "Зенита" Владислав Радимов поделился мнением о ситуации в "Локомотиве".
Фото: ФК "Локомотив"
"Через такое тренеру тоже нужно пройти. Ты смотришь флеш?интервью его, и он несколько растерян, такого Галактионова сложно было представить раньше.

И он отдувается за все руководство", - сказал Радимов в эфире "Матч Премьер".

В шести стартовых турах Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" не одержал ни одной победы, три раза сыграл вничью и трижды проиграл. Команда Михаила Галактионова набрала три очка и идет в таблице в зоне стыковых матчей.

Напомним, по итогам прошлого сезона "железнодорожники" стали обладателями бронзовых медалей чемпионата России.

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