Радимов: такого Галактионова сложно было представить раньше

"Через такое тренеру тоже нужно пройти. Ты смотришь флеш?интервью его, и он несколько растерян, такого Галактионова сложно было представить раньше.
И он отдувается за все руководство", - сказал Радимов в эфире "Матч Премьер".
В шести стартовых турах Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" не одержал ни одной победы, три раза сыграл вничью и трижды проиграл. Команда Михаила Галактионова набрала три очка и идет в таблице в зоне стыковых матчей.
Напомним, по итогам прошлого сезона "железнодорожники" стали обладателями бронзовых медалей чемпионата России.