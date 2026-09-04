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Мостовой обратился к болельщикам "Локомотива"

Клубная пресс-служба опубликовала видео с обращением новичка к болельщикам.
Фото: ФК "Локомотив"
"Дорогие болельщики, всем здравствуйте. У клуба сейчас не самый лучший период. Думаю, как никогда нужна ваша поддержка. И я лично, уверен, вся команда будет отдаваться на поле, чтобы вернуть те позиции, которые мы заслуживаем.

Поэтому приходите все на стадион, мы всех очень ждем. И вы наш 12-й игрок, нам нужна сильно ваша поддержка. Спасибо", - сказал Мостовой в видео.

Сегодня, 4 сентября, московский "Локомотив" официально сообщил о переходе крайнего нападающего "Зенита" Андрея Мостового. "Железнодорожники" арендовали 28-летнего вингера до конца нынешнего сезона. В составе команды новичок будет выступать под 77-м игровым номером.

Подопечные Михаила Галактионова набрали три очка в 6 стартовых турах чемпионата и находятся на 14-й строчке в турнирной таблице. Красно-зеленые не одержали еще в этом сезоне ни одной победы.

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