Мостовой обратился к болельщикам "Локомотива"

"Дорогие болельщики, всем здравствуйте. У клуба сейчас не самый лучший период. Думаю, как никогда нужна ваша поддержка. И я лично, уверен, вся команда будет отдаваться на поле, чтобы вернуть те позиции, которые мы заслуживаем.
Поэтому приходите все на стадион, мы всех очень ждем. И вы наш 12-й игрок, нам нужна сильно ваша поддержка. Спасибо", - сказал Мостовой в видео.
Сегодня, 4 сентября, московский "Локомотив" официально сообщил о переходе крайнего нападающего "Зенита" Андрея Мостового. "Железнодорожники" арендовали 28-летнего вингера до конца нынешнего сезона. В составе команды новичок будет выступать под 77-м игровым номером.
Подопечные Михаила Галактионова набрали три очка в 6 стартовых турах чемпионата и находятся на 14-й строчке в турнирной таблице. Красно-зеленые не одержали еще в этом сезоне ни одной победы.