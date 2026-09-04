Мостовой обратился к болельщикам "Локомотива"

Клубная пресс-служба опубликовала видео с обращением новичка к болельщикам.

Фото: ФК "Локомотив"

"Дорогие болельщики, всем здравствуйте. У клуба сейчас не самый лучший период. Думаю, как никогда нужна ваша поддержка. И я лично, уверен, вся команда будет отдаваться на поле, чтобы вернуть те позиции, которые мы заслуживаем.