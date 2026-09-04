Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Текстильщик
19:30
ТорпедоНе начат

Махачкалинское "Динамо" объявило о трансфере защитника

Дагестанский клуб представил новичка.
Фото: ФК "Динамо"
Махмуд Махамаджонов - новый игрок махачкалинского "Динамо", сообщает пресс-служба клуба. С 23-летним защитником из Узбекистана подписан долгосрочный контракт.

Махамаджонов перебрался в РПЛ из "Андижана", выступающего в высшем дивизионе чемпионата Узбекистана. Также за свою карьеру футболист выступал за "Бунедкор", "Пахтакор" и "Динамо Самарканд".

В составе новой команды игрок будет выходить под номером 23.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится