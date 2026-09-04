Махачкалинское "Динамо" объявило о трансфере защитника

Махмуд Махамаджонов - новый игрок махачкалинского "Динамо", сообщает пресс-служба клуба. С 23-летним защитником из Узбекистана подписан долгосрочный контракт.
Махамаджонов перебрался в РПЛ из "Андижана", выступающего в высшем дивизионе чемпионата Узбекистана. Также за свою карьеру футболист выступал за "Бунедкор", "Пахтакор" и "Динамо Самарканд".
В составе новой команды игрок будет выходить под номером 23.
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Фото: ФК "Динамо"