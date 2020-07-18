- "Зенит" ненавидят точно так же, как когда-то его болельщики ненавидели "Спартак", который всегда был наверху, забирал лучших игроков и представлял собой фарм-клуб сборной России.
Сейчас все изменилось, достижений у "Зенита" более, чем достаточно, чтобы начать его не любить. А причина всегда найдется, - цитирует Малафеева Спорт день за днем.
Игра "Зенита" и "Спартака" в рамках полуфинала Кубка России состоится сегодня в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 18.30 по мск. Сильнейший в этой паре в финале встретится с победителем пары "Урал" - "Химки". Старт этой игры намечен на 13.00 по мск.
Петербуржцы стали чемпионами России в 26-м туре, обыграв "Краснодар". Подопечные Сергея Семака перед последним туром РПЛ имеют в активе 69 очков. В последней встрече чемпионата сине-бело-голубые встретятся с "Ростовом".
Малафеев: "Зенит" ненавидят точно так же, как когда-то его болельщики ненавидели "Спартак"
Экс-вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев рассказал, почему многие не любят петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
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