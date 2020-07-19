"Нет, я не встану на одно колено, если забью гол. Нужно многое понимать относительно Black Lives Matters. Я не на все 100% вместе с людьми, поддерживающими сегодня это движение, потому что его происхождение гораздо значительнее", - цитирует футболиста "Матч ТВ".
Напомним, в конце мая в США был убит полицейским афроамериканец Джордж Флойд. После этого многие клубы и футболисты призвали отказаться от расизма и приняли участие в движении Black Lives Matters (Жизни чернокожих важны).
Бумаль в нынешнем сезоне провел 15 матчей, но не забил голов.
"Урал" в турнирной таблице РПЛ занимает 10-е место, имея в активе 35 очков.
Игрок "Урала" Бумаль: не встану на одно колено, если забью гол
Полузащитник "Урала" Петрюс Бумаль высказался о движении Black Lives Matters.
Фото: ФК "Урал"
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