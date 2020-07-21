"Московский "Спартак" является раздражителем для абсолютно любого клуба, поэтому такая [атмосфера]. Если уж у тебя столько традиций, то ты обречен, что команды играют против тебя с удвоенной энергией, поэтому мы не будем являться исключением.
Дополнительное волнение, ответственность, всё это сковывало нас. Когда задача на сезон была решена, качество игры, очевидно, выросло, поскольку пропало дополнительное напряжение", - сказал Слуцкий в интервью пресс-службе клуба.
Команда Слуцкого после 29-ти туров чемпионата России занимает десятую строчку. В случае победы в матче со "Спартаком" "Рубин" может обогнать московскую команду по итогам сезона.
"Рубин" показал подготовку к матчу со "Спартаком" (видео)
Слуцкий: у "Спартака" столько традиций, что он обречён на то, что все соперники играют против него с удвоенной энергией
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от игры 30-го тура РПЛ с московским "Спартаком".
Фото: ФК "Рубин"
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