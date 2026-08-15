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Футболист "Динамо" назвал главное качество Шварца

Полузащитник "Динамо" Тимофей Маринкин назвал главное качество Сандро Шварца.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Маринкина, главное качество Шварца - общение со всеми игроками.

- Главное качество Сандро — общаться со всеми игроками, чтобы каждый четко понимал, что тренер хочет видеть на его позиции.

Что конкретно он требует лично от меня — это секрет (улыбается), - приводит слова Маринкина "СЭ".

Сандро Шварц стал главным тренером московского "Динамо" в июне текущего года, ранее он работал в столичном клубе с 2020 по 2022 год. Под его руководством бело-голубые доходили до финала Кубка России и завоевывали бронзовые медали чемпионата страны.

После 3 сыгранных туров "Динамо" располагается на девятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 4 набранными очками в своем активе.

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