По информации источника, полузащитник "Юнион Турага" Мохамед Амин Эссахель близок к переходу в махачкалинское "Динамо" за 750 тысяч евро.
Мохамед Амин Эссахель выступает за марокканский "Юнион Турага" с августа 2023 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 64 матча и отметился тремя забитыми мячами и семью голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего полузащитника в 450 тысяч евро. Ранее он выступал за молодежные сборные Марокко.
Источник: "СЭ".
Махачкалинское "Динамо" близко к подписанию полузащитника - источник
Махачкалинское "Динамо" в ближайшее время может объявить о трансфере полузащитника.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала