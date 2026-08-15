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Махачкалинское "Динамо" близко к подписанию полузащитника - источник

Махачкалинское "Динамо" в ближайшее время может объявить о трансфере полузащитника.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
По информации источника, полузащитник "Юнион Турага" Мохамед Амин Эссахель близок к переходу в махачкалинское "Динамо" за 750 тысяч евро.

Мохамед Амин Эссахель выступает за марокканский "Юнион Турага" с августа 2023 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 64 матча и отметился тремя забитыми мячами и семью голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего полузащитника в 450 тысяч евро. Ранее он выступал за молодежные сборные Марокко.

Источник: "СЭ".

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