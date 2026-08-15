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ЦСКА - "Факел": на каком телеканале и во сколько смотреть матч 4 тура чемпионата России

ЦСКА Москва - "Факел" Воронеж: во сколько начало матча 4 тура РПЛ и где смотреть прямую трансляцию.
Фото: ПФК ЦСКА
Сегодня, 15 августа, ЦСКА на домашнем стадионе сыграет с воронежским "Факелом" в матче 4 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч Премьер", редакция Rusfootball.info проведет бесплатную текстовую трансляцию этого матча.

После 3 сыгранных туров команда Дмитрия Игдисамова занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 5 набранными очками, воронежцы располагаются на 15 строчке с 1 баллом в своем активе.

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