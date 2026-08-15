ЦСКА - "Факел": на каком телеканале и во сколько смотреть матч 4 тура чемпионата России

Сегодня, 15 августа, ЦСКА на домашнем стадионе сыграет с воронежским "Факелом" в матче 4 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч Премьер", редакция Rusfootball.info проведет бесплатную текстовую трансляцию этого матча.
После 3 сыгранных туров команда Дмитрия Игдисамова занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 5 набранными очками, воронежцы располагаются на 15 строчке с 1 баллом в своем активе.