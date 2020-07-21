Тренер сообщил владельцу клуба Леониду Федуну о том, что уход Цорна не является для него проблемой.
Это приятно удивило Федуна, отмечает журналист Metaratings Иван Карпов.
Ранее Федун и пришедший на смену Цорну новый генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов заявили, что Тедеско продолжит работу с командой.
Тедеско заявил Федуну, что увольнение Цорна для него - не проблема
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско выразил полную готовность продолжить работу в команде и после увольнения пригласившего его в "Спартака" Томаса Цорна.
Фото: ФК "Спартак"
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