"Зенит" победил любимую команду Градского в полуфинале Кубка России со счетом 2:1, однако художественный руководитель театра "Градский Холл" считает, что в этом петербуржцам помогли арбитры.
Градский: "Зенит" не мог победить "Спартак" без помощи мотивированных судей
"Питерцы в очередной раз показали, что они — солидная команда… Хотя командой "Зенит" назвать трудно, это, скорее, великолепный проект.
Скупить всех крутых россиян, практически полторы сборной страны, набрать легионеров один лучше другого, вот и весь план. Но он работает, надо отдать должное. Выиграть у такого "Зенита" практически невозможно", - цитирует Градского Sportbox.
"Зенит" установил рекорд чемпионатов России, оформив чемпионский титул за 4 тура до финиша турнира, и может сделать первый дубль с 2010 года, если выиграет у "Химок" в финале Кубка.
Градский: скупить всех крутых россиян, легионеров один лучше другого - вот и весь план "Зенита"
Поэт и композитор Александр Градский, болеющий за "Спартак", поделился мнением о чемпионе России и финалисте Кубка страны "Зените".
Фото: East News
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