Как сообщает телеграм-канал Sport_inside, у большинства игроков тесты показали отрицательный результат. Тесты исландцев Хердура Магнуссона и Арнора Сигурдссона признаны подозрительными. Оба игрока изолированы от команды. Отмечается, что вероятность заражения коронавирусом этих игроков маловероятная.
Матч между ЦСКА и "Тамбовом" пройдет сегодня на стадионе "ВЭБ Арена" и начнется в 19:00 мск.
Источник: у игроков ЦСКА Магнуссона и Сигурдссона подозрение на коронавирус
Футболисты ЦСКА перед матчем 30-го тура чемпионата России с "Тамбовом" сдали тесты на коронавирус.
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!