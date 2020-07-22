На собрании РПЛ выступят власти Самарской области и попробуют продавить решение о расширении лиги

Сегодня, 23 июля на общем собрании РПЛ в режиме видеосвязи ожидается выступление губернатора или вице-губернатора Самарской области.

Фото: ФК "Крылья Советов"

Так как "Крылья Советов" покинут Премьер-лигу, самарцы вместе с "Оренбургом" предлагают расширить РПЛ до 18-ти клубов. Таким образом, вылетевшие по итогам сезона команды сохранят прописку, плюс к этому два клуба ФНЛ пополнят список участников розыгрыша чемпионата 2020/21.



По информации журналиста Сергея Егорова, на собрании РПЛ выступят власти Самарской области с целью продавить решение о расширении лиги. Большинство клубов такую инициативу не поддерживает.



Ранее сообщалось, что "Крылья" планируют написать письмо в РФС, так как самарцы считают, что их вылет в ФНЛ сложился не по спортивному принципу.