ЦСКА в матче 30-го тура чемпионата России на своем поле обыграл "Тамбов" со счетом 2:0.
"У нас был план на игру, мы хотели забить быстрый гол. Получилось забить в первом тайме, и после удаления мы уже контролировали игру.
Если бы какие-то игры провели успешнее, мы могли бы попасть в Лигу чемпионов. Обидно. Команда достойна Лиги чемпионов", - приводит слова Щенникова пресс-служба клуба.
Напомним, ЦСКА по итогам сезона финишировал на 4-м месте в турнирной таблице. Армейский клуб в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги Европы. В случае, если 25 июля "Зенит" обыграет "Химки" в финале Кубка России, то ЦСКА напрямую выйдет в групповой этап. Если победу одержит подмосковный клуб, то армейцы сыграют с 3-го квалификационного раунда.
Щенников: обидно, что не попали в Лигу чемпионов
Защитник ЦСКА Георгий Щенников подвел итоги сезона.
Фото: © Reuters
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!