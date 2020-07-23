Щенников: обидно, что не попали в Лигу чемпионов

Защитник ЦСКА Георгий Щенников подвел итоги сезона.
Фото: © Reuters
ЦСКА в матче 30-го тура чемпионата России на своем поле обыграл "Тамбов" со счетом 2:0.

"У нас был план на игру, мы хотели забить быстрый гол. Получилось забить в первом тайме, и после удаления мы уже контролировали игру.

Если бы какие-то игры провели успешнее, мы могли бы попасть в Лигу чемпионов. Обидно. Команда достойна Лиги чемпионов", - приводит слова Щенникова пресс-служба клуба.

Напомним, ЦСКА по итогам сезона финишировал на 4-м месте в турнирной таблице. Армейский клуб в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги Европы. В случае, если 25 июля "Зенит" обыграет "Химки" в финале Кубка России, то ЦСКА напрямую выйдет в групповой этап. Если победу одержит подмосковный клуб, то армейцы сыграют с 3-го квалификационного раунда.


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Теги: Щенников ЦСКА
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