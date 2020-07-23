Как сообщает телеграм-канал Sport_inside, агент 31-летнего футболиста Александр Маньяков предложил его услуги московскому "Спартаку".
"Минимальный срок контракта — 2 года. Зарплата игрока — €1,2 млн плюс подъемные в размере €2 млн", - пишет источник.
В минувшем сезоне чемпионата России Смольников провел 12 матчей. "Зенит" стал чемпионом с 72 очками в активе.
Смольников перешел в "Зенит" летом 2013 года из "Краснодара" за 6 миллионов евро.
Источник: агент Смольникова предложил игрока "Спартаку" с зарплатой 1,2 млн евро в год
Защитник "Зенита" Игорь Смольников летом станет свободным агентом.
Фото: СЭ
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