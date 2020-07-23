Напомним, по окончании встречи игрок продемонстрировал футболку с завуалированным оскорбительным посланием. На ней было написано "... вам А", также на футболке был рисунок медведя в костюме. Ещенко после этого получил трехматчевую дисквалификацию в Кубке России и был оштрафован на 50 тысяч рублей.
Футболка была продана на аукционе за 230 тысяч рублей.
- Что касается аукциона, торгуют, видимо, не футболкой Ещенко, а теми, что были сделаны для всех - на случай победы. А ту конкретно Ещенко оставил в раздевалке после матча в качестве подарка. Можем и её передать для благотворительных целей тоже. Потому что благотворительность - дело хорошее, - цитирует Медведева Metaratings.
Полуфинальный матч Кубка страны закончился победой "Зенита" со счетом 2:1. Голы забили Дзюба, Кузяев и Соболев. В финале сине-бело-голубые сыграют с "Химками".
Оригинальная футболка Ещенко с медведем была оставлена "Зениту"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о судьбе футболки, которую надел защитник "Спартака" Андрей Ещенко после кубкового матча с петербуржцами.
Фото: ФК "Спартак"
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