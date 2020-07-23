"Зенит" хотел провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге

Матч за Суперкубок России пройдет на стадионе ЦСКА "ВЭБ Арена".
Встреча состоится 7 августа.

Как сообщает источник, на проведение матча претендовали "Мордовия-Арена" и "Газпром-Арена". "Зенит" хотел провести игру при своих болельщиках. Саранск же надеялся хоть как-то загрузить пустующий стадион.

В матче за Суперкубок России "Зенит" сыграет либо с "Химками", если подмосковный клуб обыграет питерцев в финале Кубка России, либо с "Локомотивом", занявший второе место. Это произойдет в случае победы "Зенита" над "Химками".

Финал Кубка состоится 25 июля в Екатеринбурге.

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Теги: Зенит
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