Совет директоров ЦСКА подвел итоги сезона

Совет директоров московского ЦСКА 24 июля подвел итоги завершившегося сезона.
Фото: ФК ЦСКА
Как сообщает сайт команды, на заседании была разработала стратегия развития до 2023 года. Также были рассмотрены возможности улучшения финансовой составляющей и определены пути увеличения доходов клуба.

Напомним, ЦСКА в сезона 2019/20 занял 4-е место в таблице, имея в активе 50 очков. Армейцы примут участие в розыгрыше Лиги Европы будущего сезона.


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Теги: ЦСКА
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