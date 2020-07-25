«Зенит» сыграл в полноги, а «Химки» вспомнили о футболе лишь на последних минутах

В 2011 году по аналогичному пути прошла «Алания». Тогда владикавказцы, представлявшие второй по рангу дивизион чемпионата страны, дошли до финала Кубка России. И им в финале противостоял ЦСКА. Дубль Сейду Думбия принёс победу москвичам, но «Алания» получила утешительный приз в виде путёвки в квалификацию Лиги Европы.
Впрочем, «Химкам» для того, чтобы попробовать силы в еврокубках, нужно было обязательно побеждать. Поражение отправляло путевку в Лигу Европы московскому «Динамо».
Сергей Семак не стал ничего придумывать, задействовав всех основных игроков. Пара ударных форвардов Сердар Азмун и Артем Дзюба должна была устроить последнюю голевую феерию в сезоне. Реактивный Малком в качестве главной креативной силы на фланге должен был добавить динамики.
В полноги
При этом довольно любопытно, что Сергей Семак не стал отказываться от насыщенного центра с Магомедом Оздоевым и Вильмаром Барриосом. Возможно, наставник питерцев перестраховался, ведь «Химки», по большому счёту, так и не поставили серьёзных задач перед соперником.
В последнее время многие расхваливали Сергея Юрана, который якобы ставил очень привлекательный футбол в ПФЛ в «Зорком», а затем начал создавать команду в «Химках». Сравнения с Марсело Бьелсой и Джанпьеро Гасперини всегда казались преувеличенными. Но кубковый матч заставил и вовсе забыть о таких параллелях.
Сергей Юран
«Химки» в матче с «Зенитом» выкатили самый настоящий автобус. Подмосковный клуб встречал соперника строго в центре поля, а за весь матч лишь Владимир Дядюн в самом начале встречи отважился на настоящий прессинг, заставив ошибиться Михаила Кержакова. Голкипер «Зенита» от такой прыти немного растерялся и попал в форварда «Химок», повезло, что мяч не полетел в сторону ворот питерцев.
В целом, «Химки» играли в сугубо оборонительный футбол, а редкие вылазки вперёд заканчивались быстрыми потерями. При этом «Зенит» тоже ничего особенного не демонстрировал. Несмотря на глубокое расположение химчан при обороне, в первом тайме команды поровну владели мячом и нанесли примерно одинаковое количество ударов по воротам.
«Зенит» действовал слишком вальяжно. Малком, выбегая втроём в контратаку против трёх игроков «Химок», вальяжно сделал передачу в касание, потеряв мяч. Где-то Дзюба сделал передачу на ход Азмуну, а иранец так и не побежал. Именно таким образом проходили первые 45 минут встречи.
При этом «Химки» точно нужно было похвалить за организованность при игре в обороне. Подмосковные футболисты оборонялись без паники, здорово закрывали зоны и вязали соперника. Темп игры был совсем не высоким, что полностью устраивало «Химки». Красноречиво об игре свидетельствовала статистика: за первый тайм «Зенит» нанёс лишь один удар в створ ворот. Отметим ещё и курьёзное попадание Дзюбы в штангу после рикошета от плеча.
Включение «Зенита» во втором тайме
После перерыва игра питерцев преобразилась. «Зенит» перешёл на игру 4-4-2, после этого у чемпиона появилась ширина атаки, которой так не хватало в первой половине встречи. За счёт этого «Зениту» удалось растянуть оборону соперника. И за несколько минут второго тайма «Зенит» создал больше, чем за 45 минут первого. Главным героем встречи стал голкипер «Химок» Илья Лантратов, вытащивший опаснейшие удары Азмуна, Ракицкого и Дзюбы. Да, сами футболисты «Зенита» били не слишком здорово, попадая во вратаря, но отметить великолепную игру голкипера просто необходимо.
Фол на пенальти
Преимущество «Зенита» становилось не просто ощутимым, а подавляющим. И, фактически, весь второй тайм единственной задачей «Химок» было дотянуть до дополнительного времени. Всё решил один эпизод, Малком заставил Гапона ошибиться в своей штрафной, а «Зенит» получил очередной пенальти. 11-метровый уверенно реализовал Дзюба.
Огненная концовка от «Химок»
Возможно, «Химки» сыграли бы лучше, пропусти они не на 84-й минуте, а раньше. Но зато подмосковный клуб в концовке устроил настоящий штурм ворот «Зенита», который привёл к пожару в штрафной питерцев. Признаться, даже сложно вспомнить, когда в последний раз в России «сине-бело-голубые» так панически отбивались в концовке. И «Химки» своей активностью действительно возродили интригу, а в концовке ещё и попали в штангу. Остаётся лишь гадать, почему команда Юрана не действовала в подобном ключе дольше? Неужели представитель ФНЛ действительно рассчитывал сохранить свои ворота на замке с «Зенитом»?
У «Химок» был шанс в первом тайме. Пока «зенитовцы» откровенно валяли дурака, можно было ошарашить соперника. Но подмосковному клубу не хватило смелости, а потом уже было поздно. «Зенит» оформляет золотой дубль, в Лигу Европы отправляется «Динамо», а не «Химки».
Кубок России. Финал
"Зенит" - "Химки" - 1:0 (0:0)
Гол: Дзюба, 83 (пен.)
"Зенит": Кержаков, Ракицкий, Иванович, Караваев (Смольников, 90+2), дос Сантос (Дриусси, 77), Оздоев (Жирков, 77), Кузяев, Барриос, Азмун (Сутормин, 88), Малком (Шатов, 88), Дзюба
"Химки": Лантратов, Тихий, Смирнов (Кухарчук, 64), Гапон, Данилкин, Боженов, Трошечкин, Мартусевич, Корян (Алиев, 80), Полярус (Конате, 88), Дядюн (Барков, 64)
Предупреждения: Дядюн, 32, Азмун, 36, Боженов, 40, Ракицкий, 63, Барков, 89, Кухарчук, 90+1
Фото: РПЛ