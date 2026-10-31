Рабинер ответил, могут ли Черчесова отправить в отставку, если "Ахмат" уступит "Динамо"

"Ахмат" находится далеко не в лучшем состоянии, деля с "Локомотивом" 13-14-е места. И у меня такое ощущение, что Черчесову наскучило там. Мне просто кажется, что это человек для другого уровня задач. Второй его приход в "Ахмат" уже сыграл свою роль – он заново спустя 10 лет познакомился с РПЛ, прочувствовал ее. Что ж, пора идти дальше.
Было бы вполне логично, возглавь Стас "Локомотив". Команда в явном кризисе, хотя при всех потерях обладает шестым по стоимости игроков составом. Тем более, что Ротенберг играл в "Динамо" именно у Черчесова. От результата сегодняшнего матча никакие решения, конечно, никак не зависят, - сказал Рабинер.
Автор: Михаил Пукшанский, Rusfootball.info