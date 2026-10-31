Рабинер ответил, могут ли Черчесова отправить в отставку, если "Ахмат" уступит "Динамо"

Фото: ФК "Ахмат"

Было бы вполне логично, возглавь Стас "Локомотив". Команда в явном кризисе, хотя при всех потерях обладает шестым по стоимости игроков составом. Тем более, что Ротенберг играл в "Динамо" именно у Черчесова. От результата сегодняшнего матча никакие решения, конечно, никак не зависят, - сказал Рабинер.