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Семак раскрыл, кто из футболистов "Зенита" может пропустить матч с "Крыльями Советов"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Семака, несколько футболистов испытывают проблемы и могут пропустить предстоящую встречу.

- У Саши Ерохина восстановление продолжается. Есть еще вопросы — например, по Педро, который приболел. В общую группу вернулись [Александр] Соболев и Мантуан.
Вендел работает вместе с командой на протяжении определенного количества времени. Надеюсь, все они будут готовы к игре, - цитирует Семака "Матч ТВ".

Петербургский "Зенит" в понедельник, 2 ноября, сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов" в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. На данный момент команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 27 набранными очками, волжане располагаются на восьмой строчке с 15 баллами в своем активе.

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