Семак раскрыл, кто из футболистов "Зенита" может пропустить матч с "Крыльями Советов"

- У Саши Ерохина восстановление продолжается. Есть еще вопросы — например, по Педро, который приболел. В общую группу вернулись [Александр] Соболев и Мантуан.
Вендел работает вместе с командой на протяжении определенного количества времени. Надеюсь, все они будут готовы к игре, - цитирует Семака "Матч ТВ".
Петербургский "Зенит" в понедельник, 2 ноября, сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов" в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. На данный момент команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 27 набранными очками, волжане располагаются на восьмой строчке с 15 баллами в своем активе.