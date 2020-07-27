По информации журналистов, "Зенит" заплатил за хорватского защитника около 12 млн евро. Напомним, что контракт Ловрена с петербургским клубом рассчитан на три года.
Ранее "Зенит" покинул Бранислав Иванович. Стороны не стали продлевать соглашение сербского центрального защитника, которое истекало этим летом.
Источник: Sky Sports
Стало известно, во сколько обошёлся Ловрен "Зениту"
СМИ сообщили сумму сделки между "Зенитом" и "Ливерпулем" по Деяну Ловрену.
Фото: ESPN
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