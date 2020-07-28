"Аренда Мелкадзе закончилась, он покинул «Тамбов». Продление аренды? Есть вещи реальные, а есть нереальные. Так вот это было нереально", - сказал Худяков.
Таким образом, Мелкадзе вернулся в расположение московского "Спартака".
В минувшем сезоне РПЛ Мелкадзе в составе "Тамбова" провел 18 матчей и забил 7 мячей.
Источник: "Р-Спорт"
Худяков: "Тамбову" нереально было продлить аренду Мелкадзе
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомметнировал окончание аренды нападающего Георгия Мелкадзе.
Фото: ФК "Тамбов"
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