Федотов сообщил, что Кокорин тренируется с "Сочи"

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов рассчитывает, что нападающий Александр Кокорин останется в команде на следующий сезон.
Фото: Чемпионат
"Естественно, идут какие-то переговорные дела. Это все, что я вам могу сказать сейчас. Саша сейчас тренируется с командой. Конечно, я как тренер рассчитываю на него в следующем сезоне. Он нас усиливает, в этом нет вопросов", - цитирует Федотова Sport24.

Права на футболиста принадлежат "Зениту", за "Сочи" Кокорин выступал на правах аренды. В 10 матчах за сочинский клуб форвард забил 7 голов.

Ранее сообщалось, что в услугах Кокорина заинтересованы "Спартак", "Локомотив" и "Динамо".

"Сочи" в минувшем сезоне занял 12-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка.

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Теги: Федотов Кокорин Сочи
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