"Поскольку мы попали в Суперкубок, нам предстоит сыграть семь матчей за 21 день, что является еще более напряженным графиком, чем восемь матчей за 32 дня, которые мы провели, доигрывая чемпионат. У нас в уставе записано, что клуб обязан беспокоиться о защите здоровья игроков. На наш взгляд, такой календарь напрямую противоречит этому требованию", - цитирует Кикнадзе ТАСС.
7 августа железнодорожники в матче за Суперкубок России сыграют против "Зенита". Встреча пройдет на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве и начнется в 19:00 мск. В рамках чемпионата России "Локомотив" в августе проведет матчи с "Рубином", "Краснодаром", "Уралом", "Спартаком", "Ахматом" и "Зенитом".
В минувшем сезоне РПЛ "Локомотив" занял второе место в турнирной таблице и выступит в групповом этапе Лиги чемпионов. Сезон 2019/20 завершился 22 июля.
Гендиректор "Локомотива" Кикнадзе раскритиковал календарь нового сезона
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе высказался о календаре нового сезона чемпионата России.
Фото: Sport24
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