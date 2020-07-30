Стал известен новый спортивный директор "Химок"

"Химки" объявили о назначении Сергея Егорова на должность спортивного директора клуба.

Фото: ФК "Химки"

47-летний Егоров ранее был спортивным директором "Балтики", после чего был исполнительным директором в карагандинском "Шахтере" и возглавлял спортивный отдел в "Факеле".



По итогам минувшего сезона "Химки" завоевали путевку в РПЛ.



Напомним, что вчера Александр Зайцев сменил Василия Иванова на посту генерального директора "Химок".