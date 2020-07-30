47-летний Егоров ранее был спортивным директором "Балтики", после чего был исполнительным директором в карагандинском "Шахтере" и возглавлял спортивный отдел в "Факеле".
По итогам минувшего сезона "Химки" завоевали путевку в РПЛ.
Напомним, что вчера Александр Зайцев сменил Василия Иванова на посту генерального директора "Химок".
Стал известен новый спортивный директор "Химок"
"Химки" объявили о назначении Сергея Егорова на должность спортивного директора клуба.
Фото: ФК "Химки"
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