Сегодня, 5 августа, "Спартак" официально объявил о трансфере Урунова из "Уфы".
"Здесь отличный коллектив, меня хорошо приняли. Надеюсь поскорее влиться в команду. "Спартак" — самый титулованный клуб, народная команда. Мой отец всегда мечтал, чтобы я стал игроком красно-белых", - цитирует Урунова пресс-служба "Спартака".
19-летний Урунов перешел в "Уфу" зимой 2020 года. В РПЛ он провёл 10 матчей, но не отметился результативными действиями. По данным СМИ, "Спартак" заплатил за игрока около 2 млн евро.
Урунов: мой отец всегда мечтал, чтобы я стал игроком "Спартака"
Новобранец "Спартака" Остон Урунов прокомментировал переход в московский клуб.
Фото: Football Fun
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