Ранее стало известно, что бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков ушёл из "Ахмата". По слухам, он может вернуться в "Спартак".
Пока москвичи подписали контракты с форвардом Александром Кокориным и полузащитником Остоном Уруновым.
"Возможное возвращение Глушакова в "Спартак"? После покупки Кокорина и Урунова думаю, что руководство способно на любую хрень. Не стоит говорить, что Глушаков не может вернуться. Хотя, на мой взгляд, это будет очень большая глупость, как и предыдущие две. Приход Дениса — это полная потеря скорости", - цитирует Червиченко "ВсёПроСпорт".
Червиченко - о возможном возвращении Глушакова в "Спартак": после покупки Кокорина и Урунова руководство способно на любую хрень
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал трансферную кампанию московского клуба.
Фото: Sportbox
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