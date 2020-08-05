Бабаев рассказал о долгих переговорах по трансферу Гайча

Гендиректор армейцев Роман Бабаева высказался о приобретении нападающего "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча.
Фото: Чемпионат
"Переговоры шли долго. Такое бывает в случае с латиноамериканскими клубами. Всегда большое количество заинтересованных лиц. Относимся к этому с пониманием, это своего рода культура, традиции. К этому надо относиться как к данности, там несколько агентов. Мы были к этому готовы. Конечно, это усложняет процесс, поскольку, договорившись с одним представителем, ты не всегда можешь договориться с другим", - цитирует Бабаева "Чемпионат".

Сегодня, 5 августа ЦСКА на официальном сайте сообщил о переходе аргентинского форварда. Ранее в СМИ сообщалось, что 21-летний игрок будет зарабатывать в московском клубе 900 тысяч евро в год, а контракт с ним подписан на 5 лет.

В прошлом сезоне Гайч провел 12 матчей за "Сан-Лоренсо" и отметился 5 забитыми голами.

ЦСКА в прошлом сезоне занял 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. 8 августа армейцы в рамках 1-го тура РПЛ встретятся в гостях с "Химками". Матч пройдет 8 августа.

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Теги: Бабаев Гайч ЦСКА
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