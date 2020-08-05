"Горожане" хотят получить за своего хавбека 12 млн. Сообщается, что лиссабонский клуб намерен продолжить переговоры по трансферу и попробует сбить цену.
Сам игрок не против переехать в Португалию. Контракт Вандерсона с российским клубом действует до 2022 года. Также сообщалось об интересе к хавбеку со стороны "Эвертона" и "Зенита".
Источник: A Bola
"Спортинг" хочет купить Вандерсона у "Краснодара" за 7 млн евро
Полузащитник "Краснодара" Вандерсон может уйти в "Спортинг" за 7 миллионов евро.
Фото: инстаграм Вандерсона
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