Еременко - о дисквалификации: не было мысли завершить карьеру. Нужно было доказать всем

Полузащитник "Ростова" Роман Еременко поделился воспоминаниями о периоде дисквалификации и сравнил его с карантином из-за пандемии коронавируса.

Фото: РИА Новости