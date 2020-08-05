- Что сложнее пережить? Конечно, дисквалификацию. После всего, что было... Это даже не сравнить.
Мысли завершить карьеру? Вообще не было. Потому что нужно было доказать всем. И отблагодарить близких. Меня все поддерживали. Особенно жена. Без нее... даже не знаю, - сказал Еременко в видео YouTube-канала "Nobel".
В минувшем сезоне Еременко провёл за "Ростов" 19 матчей в рамках РПЛ, забил пять голов и сделал три результативные передачи.
После двухлетней дисквалификации хавбек стал игроком "Спартака" 10 августа 2018 года, a дебютировал 7 октября, выйдя против "Енисея" (3:2) на замену во втором тайме. Всего Еременко провел за "Спартак" четыре матча. До дисквалификации выступал за ЦСКА.
В январе 2019 года полузащитник подписал контракт с "Ростовом".
Еременко - о дисквалификации: не было мысли завершить карьеру. Нужно было доказать всем
Полузащитник "Ростова" Роман Еременко поделился воспоминаниями о периоде дисквалификации и сравнил его с карантином из-за пандемии коронавируса.
Фото: РИА Новости
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