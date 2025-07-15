"Краснодару" будет тяжело подтвердить чемпионство. На команду будут смотреть по-другому. "Зенит" обозлён, потому что не смог стать чемпионом. В том сезоне "Краснодар" заслужил чемпионство, но сейчас будет сложно", - цитирует Нахушева "Чемпионат".
По итогам сезона-2024/2025 "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России, обойдя в турнирной таблице петербургский "Зенит" на один балл. До этого петербургский клуб был бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду. В мае текущего года петербуржцы отпраздновали сто лет со дня основания "Зенита".
В 1 туре чемпионата России команда Мурада Мусаева сыграет на выезде с "Пари НН", а подопечные Сергея Семака примут на домашнем стадионе "Ростов".
Нахушев: "Краснодару" будет тяжело подтвердить чемпионство
Бывший российский футболист Руслан Нахушев считает, что "Краснодар" вряд ли станет чемпионом России во второй раз подряд.
Фото: РПЛ