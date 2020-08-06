"Представители клубов задавали вопросы, можно ли ограничить срок карантина контактной группы при регулярном тестировании с 14 дней до 7, а также возможно ли сократить срок карантина для въезжающих иностранцев. Коллеги из Роспотребнадзора подчеркнули, что на данный момент изменений в этих вопросах не планируется", - сказал Прядкин.
Новый сезон в РПЛ стартует 8 августа поединком между "Химками" и ЦСКА. Начало поединка в 16:00 мск.
Прядкин рассказал о встрече клубов РПЛ с представителем Роспотребнадзора
Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал встречу клубов и представителя Роспотребнадзора в формате видеоконференции.
Фото: РПЛ
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